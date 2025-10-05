Concert Missa Dominicus de Mozart Ensemble de Haute Auvergne Aubazines

2 Place de l’Église Aubazines Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Dans le cadre des célébrations des 900 ans de l’arrivée d’Étienne de Vielzot à Obazine, l’Abbaye d’Aubazine accueille un grand concert de musique sacrée. L’Ensemble de Haute Auvergne interprétera la Missa Dominicus de Mozart dans l’écrin exceptionnel de l’Abbatiale. Un moment unique de musique et de patrimoine. .

2 Place de l’Église Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 72 80 41

