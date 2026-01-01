Concert Missa Gallica Salle des fêtes Joseph Avit Aigrefeuille-d’Aunis

Concert Missa Gallica

Salle des fêtes Joseph Avit 6 avenue des Marronniers Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

2026-01-31 20:00:00

2026-01-31

Concert regroupant 4 chorales 70 choristes et 12 musiciens, sous la direction de Franjo LEVEQUE.

Œuvre interprétée La Missa Gallica du compositeur Bernard Lallement.

Durée 50 minutes.

Libre participation.

English :

Concert featuring 4 choirs: 70 choristers and 12 musicians, conducted by Franjo LEVEQUE.

performed work: La Missa Gallica by composer Bernard Lallement.

Duration 50 minutes.

Free admission.

