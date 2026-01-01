Concert Missa Gallica Salle des fêtes Joseph Avit Aigrefeuille-d’Aunis
Salle des fêtes Joseph Avit 6 avenue des Marronniers Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime
Concert regroupant 4 chorales 70 choristes et 12 musiciens, sous la direction de Franjo LEVEQUE.
Œuvre interprétée La Missa Gallica du compositeur Bernard Lallement.
Durée 50 minutes.
Libre participation.
Salle des fêtes Joseph Avit 6 avenue des Marronniers Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine chorale.aigrefeuille@gmail.com
English :
Concert featuring 4 choirs: 70 choristers and 12 musicians, conducted by Franjo LEVEQUE.
performed work: La Missa Gallica by composer Bernard Lallement.
Duration 50 minutes.
Free admission.
