Concert Missa Gallica Celles-sur-Belle
samedi 7 février 2026
Concert Missa Gallica
Abbatiale de Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Concert dans l’Abbatiale de Celles-sur-Belle. 4 chorales composées de solistes et musiciens se produiront sous la direction de Franjo LEVEQUE. Les 4 chorales sont à travers chants, Le Chant, Chorale l’océane, ok&choral. .
Abbatiale de Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Missa Gallica
