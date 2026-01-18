Concert MISSA GALLICA Celles-sur-Belle

Concert MISSA GALLICA

Abbatiale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

4 chorales donnent un concert dans l’église de Celles-sur-Belle sous la direction de Franjo LEVEQUE .

Abbatiale Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 92 28 infotourismecellessurbelle@orange.fr

