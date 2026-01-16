Concert Missa Gallica rue Audry de Puyravault Rochefort

Concert Missa Gallica

rue Audry de Puyravault Église Saint-Louis Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Découvrez la Missa Gallica, œuvre originale du compositeur Bernard Lallement, inspirée de 35 chants du vieux folklore français. Interprétée par 70 choristes, solistes et musiciens, cette messe musicale vous invite à un voyage spirituel d’exception.

rue Audry de Puyravault Église Saint-Louis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60

English : Concert Missa Gallica

Discover Missa Gallica, an original work by composer Bernard Lallement, inspired by 35 songs from traditional French folklore. Performed by 70 choristers, soloists, and musicians, this musical mass invites you on an exceptional spiritual journey.

