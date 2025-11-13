Concert Mister Mat dans le café et des mélodies La Comédie de Metz Metz

Concert Mister Mat dans le café et des mélodies

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz

Jeudi 2025-11-13 20:00:00

2025-11-13 21:15:00

2025-11-13

Le finaliste de The voice.

Il a donné plus de 1000 concerts à travers le monde en tant que guitariste chanteur du groupe Mountain Men, il a chanté chaque samedi soir pendant des mois devant des millions de téléspectateurs durant l’aventure The Voice dont il finira finaliste.

Aujourd’hui il nous présente son seul en scène. Accompagné de ses vieilles guitares Gibson, il nous raconte sa vie d’homme, d’artisan de la chanson, les lumières et les ombres, l’amour d’une femme… les joies comme les peines. Des anecdotes truculentes d’une vie sur la route.

C’est son envie de vrai, d’intime et de chaleureux qui le mène aujourd’hui dans les cafés théâtres pour un spectacle à son image simple, authentique, sincère, drôle et touchant.Tout public

English :

The voice finalist.

He gave over 1,000 concerts around the world as lead guitarist of the group Mountain Men, and sang every Saturday night for months in front of millions of TV viewers during The Voice adventure, of which he was a finalist.

Today he presents his one-man show. Accompanied by his old Gibson guitars, he tells us about his life as a man, as a craftsman of song, the lights and the shadows, the love of a woman… the joys and the sorrows. Colourful anecdotes from a life on the road.

It’s his desire for the real, the intimate and the warm that takes him today to cafe theaters for a show in his own image: simple, authentic, sincere, funny and touching.

German :

Der Finalist von The voice.

Als singender Gitarrist der Band Mountain Men gab er über 1000 Konzerte auf der ganzen Welt. Er sang monatelang jeden Samstagabend vor Millionen von Fernsehzuschauern während des Abenteuers The Voice, dessen Finalist er schließlich wurde.

Heute präsentiert er uns sein Solo. Begleitet von seinen alten Gibson-Gitarren erzählt er uns von seinem Leben als Mann, als Handwerker des Gesangs, von Licht und Schatten, von der Liebe zu einer Frau… von Freuden und Leiden. Skurrile Anekdoten aus einem Leben auf der Straße.

Es ist seine Sehnsucht nach dem Wahren, dem Intimen und dem Warmen, die ihn heute in die Theatercafés führt, für eine Aufführung, die seinem Bild entspricht: einfach, authentisch, aufrichtig, witzig und berührend.

Italiano :

Finalista di The Voice.

Ha tenuto oltre 1.000 concerti in tutto il mondo come chitarrista solista del gruppo Mountain Men e ha cantato ogni sabato sera per mesi davanti a milioni di telespettatori durante l’avventura di The Voice, di cui è stato finalista.

Oggi presenta il suo one-man show. Accompagnato dalle sue vecchie chitarre Gibson, ci racconta la sua vita di uomo, di artigiano della canzone, le luci e le ombre, l’amore di una donna… le gioie e i dolori. Alcuni aneddoti coloriti di una vita on the road.

È la sua voglia di vero, di intimo e di calore che lo porta oggi nei caffè-teatro per uno spettacolo a sua immagine e somiglianza: semplice, autentico, sincero, divertente e toccante.

Espanol :

Finalista de La Voz.

Dio más de 1.000 conciertos en todo el mundo como guitarrista principal del grupo Mountain Men, y cantó todos los sábados por la noche durante meses ante millones de telespectadores durante la aventura de La Voz, de la que fue finalista.

Hoy presenta su espectáculo en solitario. Acompañado de sus viejas guitarras Gibson, nos cuenta su vida de hombre, de artesano de la canción, las luces y las sombras, el amor de una mujer… las alegrías y las penas. Algunas anécdotas pintorescas de una vida en la carretera.

Es su deseo de lo real, lo íntimo y lo cálido lo que le lleva hoy a los cafés-teatro para un espectáculo a su imagen y semejanza: sencillo, auténtico, sincero, divertido y conmovedor.

