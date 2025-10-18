Concert Mister Nils Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Concert Mister Nils Quartier Loupien Route de Pardies Monein samedi 18 octobre 2025.

Concert Mister Nils

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Mister Nils est un artiste auteur-compositeur-interprète basé à Tarbes.

Il a commencé la musique très jeune, initié par son père. Il s’est rapidement orienté vers le reggae, le rap et la chanson.

Ses principales sources d’inspiration sont le quotidien et l’observation du monde qui l’entoure. Sa musique aborde des thèmes engagés, reflétant l’actualité, mais il sait aussi proposer des titres plus légers. .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com

English : Concert Mister Nils

German : Concert Mister Nils

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Mister Nils Monein a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Coeur de Béarn