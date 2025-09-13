Concert Mister Sax La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Concert Mister Sax La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy samedi 13 septembre 2025.

Concert Mister Sax La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Mister Sax vous invite à une soirée portée par le son du saxophone, dans une ambiance à la fois relax et festive.

Du jazz à la Bossa Nova, de la variété française et internationale (Goldman, Hallyday, Aznavour…) aux incontournables du Sud-Ouest (Peña Baïona, Paquito, Pitxuri…), il vous entraîne dans un moment convivial et participatif, où chacun est invité à chanter à tue-tête ses morceaux préférés.

Un vrai moment de partage à ne pas manquer !

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

English : Concert Mister Sax La Guinguette du Val Eveillé

German : Concert Mister Sax La Guinguette du Val Eveillé

Italiano :

Espanol : Concert Mister Sax La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Concert Mister Sax La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées