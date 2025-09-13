Concert Mister Sax La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Mister Sax vous invite à une soirée portée par le son du saxophone, dans une ambiance à la fois relax et festive.
Du jazz à la Bossa Nova, de la variété française et internationale (Goldman, Hallyday, Aznavour…) aux incontournables du Sud-Ouest (Peña Baïona, Paquito, Pitxuri…), il vous entraîne dans un moment convivial et participatif, où chacun est invité à chanter à tue-tête ses morceaux préférés.
Un vrai moment de partage à ne pas manquer !
Restauration sur place. .
