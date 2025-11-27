Concert Mister Tchang La Rochelle

Concert Mister Tchang La Rochelle jeudi 27 novembre 2025.

Concert Mister Tchang

29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Début : 2025-11-27 21:00:00

fin : 2025-11-27 23:30:00

2025-11-27

Mister Tchang est un phénomène, virtuose de la guitare, impressionnant d’énergie, le feu de Dieu au creux des mains, capable de vous refaire tout l’historique du blues debout sur la table, la guitare dans le dos.

29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 reservation.azile@gmail.com

English :

Mister Tchang is a phenomenon, a guitar virtuoso with an impressive energy level, the fire of God in his hands, capable of recounting the entire history of the blues, standing on the table with his guitar behind his back.

German :

Mister Tschang ist ein Phänomen, ein Gitarrenvirtuose, beeindruckend energiegeladen, mit dem Feuer Gottes in seinen Händen, der in der Lage ist, Ihnen auf dem Tisch stehend, die Gitarre auf dem Rücken, die gesamte Geschichte des Blues neu zu erzählen.

Italiano :

Mister Tchang è un fenomeno, un virtuoso della chitarra con una quantità impressionante di energia e il fuoco di Dio nelle mani, capace di raccontare l’intera storia del blues stando in piedi su un tavolo con la chitarra dietro la schiena.

Espanol :

Mister Tchang es un fenómeno, un virtuoso de la guitarra con una energía impresionante y el fuego de Dios en las manos, capaz de relatar toda la historia del blues de pie sobre una mesa con la guitarra a la espalda.

L’événement Concert Mister Tchang La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-19 par La Rochelle Tourisme