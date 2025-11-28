Concert Mister TCHANG Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Concert Mister TCHANG

Espace culturel Georges Brassens Léognan

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Reconnu comme l’un des groupes phares de la scène blues européenne, Mister

Tchang Bluz Explosion séduit par une énergie authentique et une interprétation

passionnée.

Leur style, résolument ancré dans le West-Side Blues, s’exprime à

travers des compositions originales, tantôt rugueuses, tantôt explosives, toujours

empreintes de sincérité.

Le groupe s’est produit aux côtés des plus grands noms du blues international et

offre à chaque concert une expérience électrique et inoubliable.

Ne manquez pas leur passage au Centre culturel G. Brassens à Léognan, pour une soirée placée

sous le signe du blues fougueux. .

Rue du 19 Mars 1962, 33850 Léognan, Gironde, Nouvelle-Aquitaine. +33 6 03 47 17 87

