Concert Mister TCHANG Rue du 19 Mars 1962 Léognan vendredi 28 novembre 2025.
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Reconnu comme l’un des groupes phares de la scène blues européenne, Mister
Tchang Bluz Explosion séduit par une énergie authentique et une interprétation
passionnée.
Leur style, résolument ancré dans le West-Side Blues, s’exprime à
travers des compositions originales, tantôt rugueuses, tantôt explosives, toujours
empreintes de sincérité.
Le groupe s’est produit aux côtés des plus grands noms du blues international et
offre à chaque concert une expérience électrique et inoubliable.
Ne manquez pas leur passage au Centre culturel G. Brassens à Léognan, pour une soirée placée
sous le signe du blues fougueux. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 47 17 87
