CONCERT MISZELLANY Montpellier
CONCERT MISZELLANY Montpellier jeudi 27 novembre 2025.
100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
JAM Découverte avec MISZELLANY à partir de 21h.
Précédé de la conférence hebdomadaire sur L’Histoire du Jazz La guitare dans le Jazz par Thomas Fontvieille à 18h30.
Entrée libre !
Pour rappel le bar est ouvert de 18h25 à 18h40 (pour siroter pendant la conférence) et à partir de 20h15, réouverture du bar et possibilité de grignoter !
MISZELLANY (R&B Fusion)
Sortie d’EP !
Miszellany, chanteuse, guitariste, compositrice, auteure et rappeuse, s’inspire du hip-hop, auquel elle y mêle ses influences latines et anglo-saxonnes. Soul, RnB, chacarera, bachata, beatbox, jazz, Miszellany signifie mélange . Artiste polyglotte, elle mélange les genres et les langues !
Aujourd’hui basée à Montpellier, elle fête la sortie de son dernier album N0 SPAM sur scène en duo avec PACMax, vice-champion du monde de Beatbox en titre. .
100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie
English :
JAM Découverte with MISZELLANY from 9pm.
Preceded by the weekly lecture on Jazz History The Guitar in Jazz by Thomas Fontvieille at 6:30pm.
Free admission!
German :
JAM Discovery mit MISZELLANY ab 21 Uhr.
Vor dem wöchentlichen Vortrag über die Geschichte des Jazz La guitare dans le Jazz von Thomas Fontvieille um 18.30 Uhr.
Eintritt frei!
Italiano :
JAM Discovery con MISZELLANY dalle 21.00.
Preceduta dalla conferenza settimanale sulla storia del jazz La chitarra nel jazz di Thomas Fontvieille alle 18.30.
Ingresso libero!
Espanol :
JAM Discovery con MISZELLANY a partir de las 21h.
Antes de la conferencia semanal sobre la historia del jazz La guitarra en el jazz , a cargo de Thomas Fontvieille, a las 18:30 h.
Entrada gratuita
