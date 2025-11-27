CONCERT MISZELLANY Montpellier

CONCERT MISZELLANY

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

JAM Découverte avec MISZELLANY à partir de 21h.

Précédé de la conférence hebdomadaire sur L’Histoire du Jazz La guitare dans le Jazz par Thomas Fontvieille à 18h30.

Entrée libre !

Pour rappel le bar est ouvert de 18h25 à 18h40 (pour siroter pendant la conférence) et à partir de 20h15, réouverture du bar et possibilité de grignoter !

MISZELLANY (R&B Fusion)

Sortie d’EP !

Miszellany, chanteuse, guitariste, compositrice, auteure et rappeuse, s’inspire du hip-hop, auquel elle y mêle ses influences latines et anglo-saxonnes. Soul, RnB, chacarera, bachata, beatbox, jazz, Miszellany signifie mélange . Artiste polyglotte, elle mélange les genres et les langues !

Aujourd’hui basée à Montpellier, elle fête la sortie de son dernier album N0 SPAM sur scène en duo avec PACMax, vice-champion du monde de Beatbox en titre. .

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

JAM Découverte with MISZELLANY from 9pm.

Preceded by the weekly lecture on Jazz History The Guitar in Jazz by Thomas Fontvieille at 6:30pm.

Free admission!

German :

JAM Discovery mit MISZELLANY ab 21 Uhr.

Vor dem wöchentlichen Vortrag über die Geschichte des Jazz La guitare dans le Jazz von Thomas Fontvieille um 18.30 Uhr.

Eintritt frei!

Italiano :

JAM Discovery con MISZELLANY dalle 21.00.

Preceduta dalla conferenza settimanale sulla storia del jazz La chitarra nel jazz di Thomas Fontvieille alle 18.30.

Ingresso libero!

Espanol :

JAM Discovery con MISZELLANY a partir de las 21h.

Antes de la conferencia semanal sobre la historia del jazz La guitarra en el jazz , a cargo de Thomas Fontvieille, a las 18:30 h.

Entrada gratuita

