Concert Mixael Cabrera + stage de Lady Style par Yané Suena Cubano AMPLI La Route du Son Billère jeudi 26 mars 2026.
AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Ampli présente avec le soutien de Cocodef
Stage de Lady Style par la danseuse et professeure Yané Suena Cubano, puis un concert de Mixael Cabrera (Musique Cubaine). .
AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 26 37 03 suenacubano@yahoo.fr
