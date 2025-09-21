Concert Mizmor Chir, musique klezmer traditionnelle Marmoutier

rue de la Synagogue Marmoutier Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 17:00:00

Composé de trois musiciens, le groupe Mizmor Chir met la musique traditionnelle klezmer et yiddish à l’honneur. Un répertoire tour à tour grave, émouvant, mais aussi plein d’espoir et festif !

Ils nous feront le plaisir de se produire dans l’ancienne synagogue de Marmoutier, aujourd’hui réhabilitée en salle communale, mais dont l’aménagement a été pensé pour rendre hommage à l’ancienne grande communauté juive de la ville. .

rue de la Synagogue Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 60 08 mairie-marmoutier@orange.fr

