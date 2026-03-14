Concert ‘Mobylette’ à La Palette

3 route de Frencq Longvilliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Mercredi 20 mars à 19h

3 route de Frencq Longvilliers

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Mobylette, c’est une bande de potes qui, un soir autour d’un verre, se dit

‘Et si on montait un groupe… juste pour le plaisir !’

Résultat des reprises pop-rock qu’ils aiment… et une furieuse envie de partager ça !

Très belle soirée en perspective.

Entrée à prix libre Réservation conseillée au 06 40 71 82 53

Téléchargez le programme du mois de mars à droite de votre écran !

Crédit La Palette de Longvilliers .

3 route de Frencq Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 62 32 27 52 maeva@lapalette.org

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English :

L’événement Concert ‘Mobylette’ à La Palette Longvilliers a été mis à jour le 2026-03-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer