Concert Moena Acoustic Duo Foyer Rural Nubécourt
Concert Moena Acoustic Duo
Foyer Rural 20 Rue Raymond Poincaré Nubécourt Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 20:00:00
2026-05-08
Concert dans le cadre du Festival Bars-Bars Argonne.
Concert à partir de 20h00.
Buvette et restauration sur PlaceTout public
Foyer Rural 20 Rue Raymond Poincaré Nubécourt 55250 Meuse Grand Est +33 6 13 21 80 70
English :
Concert as part of the Argonne Bars-Bars Festival.
Concert from 8:00 pm.
Refreshments and catering on site
L’événement Concert Moena Acoustic Duo Nubécourt a été mis à jour le 2026-03-03 par OT COEUR DE LORRAINE