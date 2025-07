Concert Mohamed Alnuma Oud et voix chez Poussière de Lune La Motte-Chalancon

Concert Mohamed Alnuma Oud et voix chez Poussière de Lune La Motte-Chalancon mardi 22 juillet 2025.

chez Poussière de Lune 669 Grande Rue La Motte-Chalancon Drôme

Début : Mardi 2025-07-22 19:00:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Venez vous laisser enchanter par la voix et l’oud de Mohammed, dans le joli cadre de la boutique poussière de Lune !

chez Poussière de Lune 669 Grande Rue La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 24 70

English :

Come and be enchanted by Mohammed’s voice and oud, in the lovely setting of the boutique poussière de Lune!

German :

Lassen Sie sich von Mohammeds Stimme und Oud im hübschen Rahmen der Boutique poussière de Lune verzaubern!

Italiano :

Venite a lasciarvi incantare dalla voce e dall’oud di Mohammed, nella splendida cornice della boutique Poussière de Lune!

Espanol :

Déjese seducir por la voz y el laúd de Mohammed en el marco incomparable de la boutique Poussière de Lune

L’événement Concert Mohamed Alnuma Oud et voix La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme du Pays Diois