Concert Mon Coeur Balbeat @ La Tangente La Tangente SARL Saint-Agnan-en-Vercors

Concert Mon Coeur Balbeat @ La Tangente La Tangente SARL Saint-Agnan-en-Vercors samedi 1 novembre 2025.

Concert Mon Coeur Balbeat @ La Tangente

La Tangente SARL 2, place de l’Eglise Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 18:30:00

fin : 2025-11-01 01:30:00

Date(s) :

2025-11-01

Concert Mon Cœur Balbeat (Bal Tropical).

Mon Cœur Balbeat joue une musique à danser, à écouter des orteils, à se trémousser des oreilles, pour une danse de tous les âges, de toutes les origines et de toutes les rencontres.

.

La Tangente SARL 2, place de l’Eglise Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 93 13 15 m.chantefort@gmail.com

English :

Concert: Mon C?ur Balbeat (Bal Tropical).

Mon C?ur Balbeat plays music to dance to, to listen to with the toes, to wiggle with the ears, for a dance of all ages, all origins and all encounters.

German :

Konzert: Mon C?ur Balbeat (Bal Tropical).

Mon C?ur Balbeat spielt Musik zum Tanzen, zum Lauschen mit den Zehen, zum Wackeln mit den Ohren, für einen Tanz aller Altersgruppen, aller Herkünfte und aller Begegnungen.

Italiano :

Concerto: Mon C?ur Balbeat (Bal Tropical).

Il Mon C?ur Balbeat propone musica da ballare, da ascoltare con le dita dei piedi, da muovere le orecchie, per una danza di tutte le età, di tutte le origini e di tutti gli incontri.

Espanol :

Concierto: Mon Cœur Balbeat (Bal Tropical).

Mon Cœur Balbeat toca música para bailar, para escuchar con los dedos de los pies, para mover las orejas, para bailar todas las edades, todos los orígenes y todos los encuentros.

L’événement Concert Mon Coeur Balbeat @ La Tangente Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme