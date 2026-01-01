Concert Mon coeur palpite Haguenau

Concert Mon coeur palpite

Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Stéphan WOLF, contre-ténor et Hae-Lim LEE, soprano seront accompagnés par une flûte, un cymbalum et un violoncelle. Le cymbalum est un instrument méconnu à cordes frappées très présent dans les musiques traditionnelles de l’Est.

Vendredi 30 Janvier à 20h, l’ensemble instrumental In Arcana propose un concert de musique ancienne avec un programme nommé Mon cœur palpite .

Vous y entendrez notamment Che si può fare de Barbara Strozzi et le Lamento della Ninfa de Claudio Monteverdi, mais aussi des extraits de Haendel, Porpora, Chédeville et Oginski.

Si l’esthétique des lamentations évolue au travers des siècles, cet attrait pour les plaintes amoureuses persiste et reste propice à des compositions extrêmement expressives et pleines de sentiments contrastés, de la joie passionnée au dépit le plus sombre.

Vendredi 30 janvier 2026 à 20h, église protestante de Haguenau, place Albert Schweiter.

Entrée libre, plateau. 0 .

Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 28 04 69 43 samuel@helmlinger.com

English :

Stéphan WOLF, countertenor, and Hae-Lim LEE, soprano, will be accompanied by flute, cymbalum and cello. The cymbalum is a little-known struck-string instrument that plays an important role in traditional Eastern music.

