Concert Mon histoire d’amour c’est vous de Natasha St-Pier

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec un concert inédit. Sa voix puissante et ses mélodies inoubliables invitent à un voyage musical à travers la chanson française. Sur réservation.

Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec un concert inédit Mon histoire d’amour c‘est vous.

L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et ses mélodies inoubliables, vous invite, à un voyage musical à travers la chanson française. À la demande de son public, elle retrouve le chemin des salles de concert pour interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs qui lui tiennent à cœur, de Souchon à Sanson en passant par Berger et Piaf ! Un moment de partage et d’émotions à ne pas manquer ! 0 .

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Natasha St-Pier is back on the pop scene with a brand-new concert. Her powerful voice and unforgettable melodies invite you on a musical journey through French chanson. Reservations required.

L’événement Concert Mon histoire d’amour c’est vous de Natasha St-Pier Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte