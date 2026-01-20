Concert Mon P’tit Loup Place Nina Simone Saint-Brieuc
Concert Mon P’tit Loup Place Nina Simone Saint-Brieuc jeudi 9 avril 2026.
Concert Mon P’tit Loup
Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif :
Début : 2026-04-09 19:30:00
fin : 2026-04-09 23:00:00
2026-04-09
Voici en Bretagne le tout premier concert Mon P’tit Loup ! C’est un collectif d’artistes engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et notamment contre les violences sexuelles faites aux enfants. .
Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
