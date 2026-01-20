Concert Mon P’tit Loup Place Nina Simone Saint-Brieuc

Concert Mon P’tit Loup

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:30:00

fin : 2026-04-09 23:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Voici en Bretagne le tout premier concert Mon P’tit Loup ! C’est un collectif d’artistes engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et notamment contre les violences sexuelles faites aux enfants. .

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Mon P’tit Loup Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-01-20 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme