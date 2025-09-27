Concert Mon tour de champ est un hectare Gilles Adam Rue Frédéric Chopin Harfleur

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

Dans « Mon tour de champ est un hectare », Gilles Adam propose une chanson française décalée, entre humour et émotion. Il aborde l’amour, l’ivresse, le sport ou l’actualité avec sensibilité et (auto)dérision. Dans une ambiance bon enfant, on croise des personnages insolites, et la mer n’est jamais bien loin pour ce Havrais pur port.

Sur réservation à La Forge .

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 00

