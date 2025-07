Concert Monique Thomas Le Dolce Monségur

Le Dolce 36 Place Robert Darniche Monségur Gironde

Pour cette troisième édition de L’été au Dolce , nous vous invitons à partager un moment unique et chaleureux en compagnie de Monique Thomas. Au programme un concert inspiré du gospel, porté par la voix et l’énergie communicative de l’artiste. Une belle occasion de (re)découvrir toute la richesse et la profondeur de ce répertoire emblématique, dans une ambiance conviviale et estivale. .

Le Dolce 36 Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 41 17

