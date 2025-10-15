Concert Monkeys On Mars (Mars Red Sky + Monkey3) [heavy-rock] Café Charbon Nevers

Concert Monkeys On Mars (Mars Red Sky + Monkey3) [heavy-rock]

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 23:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Monkeys On Mars, c’est la rencontre explosive de deux formations heavy rock cosmico-planantes. D’un côté, Mars Red Sky, trio français aux ambiances raffinées, porté par une voix éthérée et des grooves à la fois massifs et subtils. De l’autre, Monkey3, quatuor suisse maître des envolées progressives, des riffs titanesques et des grooves hypnotiques. Ensemble, unis par leur amour de la science-fiction, ils embarquent le public pour un véritable trip interstellaire. Premier EP en vue le 17 octobre 2025 via Mrs Red Sound.

Côté scène, la soirée s’annonce unique

– un set de Mars Red Sky avec des invités de Monkey3,

– un set de Monkey3 avec des invités de Mars Red Sky,

et enfin, un show final signé Monkeys On Mars !

Rendez le jeudi 19 mars 2026 à 20h. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Monkeys On Mars (Mars Red Sky + Monkey3) [heavy-rock] Nevers a été mis à jour le 2025-10-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)