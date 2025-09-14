Concert Chapelle de Garaison Monléon-Magnoac
Concert Chapelle de Garaison Monléon-Magnoac dimanche 14 septembre 2025.
Concert
Chapelle de Garaison 2 route de Cier Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-14 11:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Récital Renaissance par le trio Florentina dans la chapelle.
Chapelle de Garaison 2 route de Cier Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 73 27 60
English :
Renaissance recital by the Florentina trio in the chapel.
German :
Renaissance-Recital des Florentina-Trios in der Kapelle.
Italiano :
Recital rinascimentale del trio Florentina nella cappella.
Espanol :
Recital renacentista del trío Florentina en la capilla.
