Concert Chapelle de Garaison Monléon-Magnoac dimanche 14 septembre 2025.

Concert

Chapelle de Garaison 2 route de Cier Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Récital Renaissance par le trio Florentina dans la chapelle.

Chapelle de Garaison 2 route de Cier Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 73 27 60

English :

Renaissance recital by the Florentina trio in the chapel.

German :

Renaissance-Recital des Florentina-Trios in der Kapelle.

Italiano :

Recital rinascimentale del trio Florentina nella cappella.

Espanol :

Recital renacentista del trío Florentina en la capilla.

