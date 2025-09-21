Concert Monpazier
vendredi 23 octobre 2026 · Monpazier
Informations pratiques
Monpazier
Concert
Eglise Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Plongez dans un voyage musical unique avec Lily Jung, chanteuse et multi-instrumentiste à la voix envoûtante, candidate de l’émission The Voice.
Entre chants traditionnels d’Asie, d’Afrique et d’Europe de l’Est et compositions originales inspirées des musiques actuelles, Lily Jung vous invite à une traversée poétique et vibrante où se mêlent autoharpe, looper et tambour.
Une expérience sensorielle et spirituelle, portée par une artiste au charisme lumineux, qui fait dialoguer les cultures et les émotions à travers sa voix.
Un concert à ne pas manquer pour les amoureux de la musique du monde et des voix qui touchent l’âme. .
Eglise Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 74 57
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English : Concert
L’événement Concert Monpazier a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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