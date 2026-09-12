Concert Monroe Cathédrale Saint-Louis Versailles

Informations pratiques

Versailles

Concert Monroe

Cathédrale Saint-Louis 4 Pl. Saint-Louis Versailles Yvelines

Tarif : 33 – 33 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 20:00:00

fin : 2026-10-05 22:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Une voix céleste au cœur du patrimoine français. À seulement 17 ans, elle est la nouvelle étoile de la scène lyrique française. Révélée au grand public par sa victoire éclatante dans l’émission Prodiges, cette jeune soprano à la voix d’or captive et émeut

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Cathédrale Saint-Louis 4 Pl. Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 3 26 97 84 43 billetterie@dhmanagement.fr

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English :

A heavenly voice at the heart of French cultural heritage. At just 17 years old, she is the rising star of the French opera scene. Discovered by the general public through her stunning victory on the TV show *Prodiges*, this young soprano with a golden voice captivates and moves audiences.

L’événement Concert Monroe Versailles a été mis à jour le 2026-08-31 par Conseil Départemental des Yvelines