Bérulle

Concert Monsieur Hibou et ses chouettes musiciens

1 bis rue du faubourg Bérulle Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin BERULLE Concert Monsieur Hibou et ses chouettes musiciens. A 20h à l’espace abc.

Un rien philosophes, parfois nostalgiques, souvent révoltées, les mélodies de M. Hibou embarquent le public dans son univers chaleureux, plein de malice et de mélancolie joyeuses. Quand j’étais petit… propose une réflexion sur l’enfance et le passage à l’âge adulte ainsi qu’un regard sur le monde actuel.

Participation au chapeau.

Réservation conseillée abc.berulle@gmail.com .

1 bis rue du faubourg Bérulle 10160 Aube Grand Est abc.berulle@gmail.com

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English :

L’événement Concert Monsieur Hibou et ses chouettes musiciens Bérulle a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance