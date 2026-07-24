UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fouqueure

Concert Monsieur Johnny grande Rue Fouqueure

samedi 1 août 2026 · grande Rue · Fouqueure

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
grande Rue
Adresse
La Ch'tite Palisse
Ville
16140 Fouqueure
Département
Charente
Tarif

Fouqueure

Concert Monsieur Johnny

grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

  .

grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 63 41 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Monsieur Johnny Fouqueure a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente