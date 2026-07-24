AGENDA · Fouqueure
Concert Monsieur Johnny grande Rue Fouqueure
samedi 1 août 2026 · grande Rue · Fouqueure
Informations pratiques
Fouqueure
Concert Monsieur Johnny
grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
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grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 63 41 98
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English :
L’événement Concert Monsieur Johnny Fouqueure a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente