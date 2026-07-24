Concert Monsieur Johnny grande Rue Fouqueure

Informations pratiques

Fouqueure

Concert Monsieur Johnny

grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

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grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 63 41 98

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English :

L’événement Concert Monsieur Johnny Fouqueure a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente