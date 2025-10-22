Concert Monsieur Nô 20 années Enfantastiques Salle de Hérel Granville

Concert Monsieur Nô 20 années Enfantastiques Salle de Hérel Granville mercredi 22 octobre 2025.

Concert Monsieur Nô 20 années Enfantastiques

Salle de Hérel Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Après 20 années passées à inventer et à enregistrer des chansons Enfantastiques aux quatre coins de la Francophonie, Monsieur Nô interprète des chansons extraites des 17 albums de la collection Les Enfantastiques et partageant le plaisir de chanter ensemble.

www.les enfantastiques.fr .

Salle de Hérel Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 03 05 maurice.lecouvey@orange.fr

English : Concert Monsieur Nô 20 années Enfantastiques

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Monsieur Nô 20 années Enfantastiques Granville a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Granville Terre et Mer