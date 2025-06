Concert Monsieur Nours – Saumur 5 juillet 2025 07:00

Maine-et-Loire

Concert Monsieur Nours Rue Saint-Nicolas Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Avec deux guitares, une contrebasse chantante et quelques claquettes bien placées, Monsieur Nours Trio vous embarque dans un voyage swing aux accents de Django.

Un swing frais et énergique, un moment de convivialité à partager sans modération !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 5 juillet 2025

Horaires de représentation le samedi de 20h30 à 22h45. .

Rue Saint-Nicolas

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

With two guitars, a lilting double bass and a few well-placed clappers, Monsieur Nours Trio takes you on a Django-flavored swing trip.

German :

Mit zwei Gitarren, einem singenden Kontrabass und einigen gut platzierten Steppern nimmt Sie das Monsieur Nours Trio mit auf eine Swing-Reise mit Django-Akzenten.

Italiano :

Con due chitarre, un contrabbasso canoro e qualche battimani ben piazzato, Monsieur Nours Trio vi porterà in un viaggio swingante dal sapore di Django.

Espanol :

Con dos guitarras, un contrabajo cantante y unas cuantas palmas bien colocadas, Monsieur Nours Trio le llevará en un viaje de swing con sabor a Django.

L’événement Concert Monsieur Nours Saumur a été mis à jour le 2025-06-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME