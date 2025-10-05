Concert, Monsieur Pyl Théâtre Jean-Baptiste Chaillé-les-Marais

Concert, Monsieur Pyl

Théâtre Jean-Baptiste 44 rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Tarif : 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Il ne lui faut pas beaucoup de temps pour embarquer les gens! Deux, trois titres à la cool, histoire de prendre le pouls et puis c’est parti! Mr Pyl enchaîne les mélodies entêtantes, les rythmes endiablés et les textes bien boutiqués. Du folk, de la pop, du blues, de la country, de la salsa, du calypso, du rock… Bref, de la chanson tout-horizon, tout-terrain, sans barrière, ni frontière.

Point de reprise mais des compositions en veux-tu, en voilà. Authenticité, sincérité, générosité, le tout au service d’un tour de chant énergique, poétique et interactif. Let the good time roll!

En première partie: Ginger Slam, finaliste du Grand Poetry Slam à Paris en 2023, prix du Slam de la Ville de la Roche-sur-Yon en 2024 et 3ème place au concours Vive la Parole Libre de Périgueux en 2025. Une artiste franche et enjouée, sincère et un peu abîmée, rousse et épicée à souhait. A découvrir absolument!

Théâtre Jean-Baptiste 44 rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

