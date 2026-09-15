Concert : Monsieur Ston (Chanson) La Loco Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Concert : Monsieur Ston (Chanson)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 21:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Récemment récompensé du trophée Brassens à Sète, Monsieur Ston est inspiré par le quotidien dans sa banalité comme dans ses absurdités. Ça nous cause !

Le trophée Brassens ? Sète ? Le théâtre de la Mer ? Eh oui c’est un peu loin de notre Bretagne mais, tout de même, il y partage l’affiche avec Jean-Louis Aubert, Brigitte, Charlotte Gainsbourg, Alexis HK.

Dans ses chansons, les brancardiers et les pocherons se côtoient, tout comme l’humour, la noirceur, la tendresse et les baffes qui se perdent…

Ce passionné de bons mots s’accompagne à la guitare et au piano pour tirer le portrait de ses contemporains.

Il habille ses textes de musique folk, musette, bossa nova, selon l’humeur.

Il semblerait qu’il pratique le jeu de mots comme un art de vivre.

Il joue en groupe avec « les Gens Normals » dans de nombreux festivals bretons (les Vieilles Charrues, Bobital, Art Rock, …).



Repas crêpes organisé par la loco également. .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert : Monsieur Ston (Chanson) Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS