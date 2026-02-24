Concert Monster Florence + Marla Wallace Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Monster Florence + Marla Wallace

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05

Monster Florence Rap punk

Originaire de Colchester, Monster Florence évolue à la frontière des genres, entre hip-hop et punk. Le dernier album du groupe Master System, vivement salué par la critique pour son lyrisme mordant et son atmosphère sombre et cinématographique, capture les angoisses de l’ère numérique. Monster Florence revient aujourd’hui avec son nouvel EP Petty Cash, repoussant à nouveau les limites de la musique. L’EP traverse les hauts et les bas de l’excès et de ses conséquences, capturant le frissons des plaisirs éphémères dans un tumulte instrumental chavirant.

Marla Wallace Neo R’n’B

Marla Wallace, c’est une alchimie brute et sensuelle ! Sa voix tranchante et son flow smooth sculptent des paroles badass et cathartiques sur un son à mi-chemin entre rap, néo R’n’B et sonorités UK Bass. Avec des influences allant de Zebra Katz à Lauryn Hill, la chanteuse originaire du Havre transforme souffrance, amour et sororité en déflagrations sonores taillées pour le club et la révolte.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

