Concert Monstreuil City Orkestarz Le Café de l’Ancre Loperhet

Le Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet Finistère
Début : 2026-02-22 17:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Monstreuil City Orkestarz revient au Café de l’Ancre
Du blues, old time, bien trempé à la sauce bayou montreuilloise, concentré de groove bricolé avec amour, entre ukulélé, harmonicas en furie et esprit de guinguette déjantée.
Ce joyeux gang est peut-être le seul groupe au monde à viser les championnats internationaux d’harmonica.
Country, blues et pédalo !
– Petite restauration sur place. .
Le Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85
