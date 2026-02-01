Concert Monstreuil City Orkestarz Le Café de l’Ancre Loperhet

Concert Monstreuil City Orkestarz

Le Café de l’Ancre 60 Kerlojean Loperhet Finistère

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Monstreuil City Orkestarz revient au Café de l’Ancre

Du blues, old time, bien trempé à la sauce bayou montreuilloise, concentré de groove bricolé avec amour, entre ukulélé, harmonicas en furie et esprit de guinguette déjantée.

Ce joyeux gang est peut-être le seul groupe au monde à viser les championnats internationaux d’harmonica.

Country, blues et pédalo !

– Petite restauration sur place. .

English : Concert Monstreuil City Orkestarz

