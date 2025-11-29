Concert Salle Aimé Césaire Mont-Saint-Martin
Concert
Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Samedi 2025-11-29 18:30:00
L’Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin fête ses 40 ans.
Concert de l’Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin avec l’Orchestre des Jeunes ODJ et l’Harmonie Royale des Sapeurs-Pompiers d’Athus.Tout public
English :
The Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin celebrates its 40th anniversary.
Concert by the Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin with the Orchestre des Jeunes ODJ and the Harmonie Royale des Sapeurs-Pompiers d’Athus.
German :
Die Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin feiert ihr 40-jähriges Bestehen.
Konzert der Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin mit dem Jugendorchester ODJ und der Harmonie Royale des Sapeurs-Pompiers d’Athus.
Italiano :
L’Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin celebra il suo 40° anniversario.
Concerto dell’Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin con l’Orchestre des Jeunes ODJ e l’Harmonie Royale des Sapeurs-Pompiers d’Athus.
Espanol :
La Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin celebra su 40 aniversario.
Concierto de la Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin con la Orchestre des Jeunes ODJ y la Harmonie Royale des Sapeurs-Pompiers d’Athus.
