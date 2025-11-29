Concert Salle Aimé Césaire Mont-Saint-Martin

Concert

Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 18:30:00

fin : 2025-11-29 18:30:00

Date(s) :

2025-11-29

L’Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin fête ses 40 ans.

Concert de l’Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin avec l’Orchestre des Jeunes ODJ et l’Harmonie Royale des Sapeurs-Pompiers d’Athus.Tout public

Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 61 42 22

English :

The Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin celebrates its 40th anniversary.

Concert by the Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin with the Orchestre des Jeunes ODJ and the Harmonie Royale des Sapeurs-Pompiers d’Athus.

German :

Die Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin feiert ihr 40-jähriges Bestehen.

Konzert der Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin mit dem Jugendorchester ODJ und der Harmonie Royale des Sapeurs-Pompiers d’Athus.

Italiano :

L’Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin celebra il suo 40° anniversario.

Concerto dell’Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin con l’Orchestre des Jeunes ODJ e l’Harmonie Royale des Sapeurs-Pompiers d’Athus.

Espanol :

La Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin celebra su 40 aniversario.

Concierto de la Harmonie Municipale de Mont-Saint-Martin con la Orchestre des Jeunes ODJ y la Harmonie Royale des Sapeurs-Pompiers d’Athus.

L’événement Concert Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DU GRAND LONGWY