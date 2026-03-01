Concert Salle Aimé Césaire Mont-Saint-Martin
Concert Salle Aimé Césaire Mont-Saint-Martin dimanche 29 mars 2026.
Concert
Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 15:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Concert exceptionnel pour l’anniversaire des 40 ans d’existence du groupe vocal Le Kaléidophone.Tout public
15 .
Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 65 88
English :
Special 40th anniversary concert by vocal group Le Kaléidophone.
L’événement Concert Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-07 par OT DU GRAND LONGWY