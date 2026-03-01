Concert Salle Aimé Césaire Mont-Saint-Martin

Concert

Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Concert exceptionnel pour l’anniversaire des 40 ans d’existence du groupe vocal Le Kaléidophone.Tout public

Salle Aimé Césaire 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 65 88

English :

Special 40th anniversary concert by vocal group Le Kaléidophone.

