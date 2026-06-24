Montagnac-la-Crempse

Concert

Eglise Montagnac-la-Crempse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concert avec Flexisax, un quatuor de saxophones réunissant quatre musiciens qui explorent un répertoire ouvert, mêlant musique classique, transcriptions, jazz et musiques actuelles.

Depuis sa création, Flexisax a donné près de 250 concerts et accorde une place essentielle au contact et à l’interaction avec le public, en cultivant une relation directe, vivante et accessible. La musique y côtoie la légèreté, l’humour et le plaisir de partager, sans jamais renoncer à l’exigence artistique.

20h30 église, 15 €/ad, gratuit/enf -16 ans.

Sauvegarde du retable de la visitation 06 62 00 84 90 .

Eglise Montagnac-la-Crempse 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 00 84 90

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English : Concert

L’événement Concert Montagnac-la-Crempse a été mis à jour le 2026-06-24 par Vallée de l’Isle en Périgord