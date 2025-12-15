Concert Montanhas e ribera Issor
Concert Montanhas e ribera Issor vendredi 19 décembre 2025.
Concert Montanhas e ribera
D918 Issor Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Le groupe polyphonique béarnais Montanhas e Ribera d’Oloron interprétera les chants de Noël qui se chantaient autrefois dans les trois vallées béarnaises d’Aspe, Ossau et Barétous. .
D918 Issor 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 38 77 61 montanhaseribera@hotmail.fr
