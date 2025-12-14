Concert Montanhas e ribera

Sarrance Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Le groupe polyphonique béarnais Montanhas e Ribera d’Oloron interprétera les chants de Noël qui se chantaient autrefois dans les trois vallées béarnaises d’Aspe, Ossau et Barétous. .

Sarrance 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 38 77 61 montanhaseribera@hotmail.fr

English : Concert Montanhas e ribera

L’événement Concert Montanhas e ribera Sarrance a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn