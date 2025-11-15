Concert Monte le son : 6 pattes, 3 corps Bibliothèque Hergé Paris

Concert Monte le son : 6 pattes, 3 corps Bibliothèque Hergé Paris samedi 15 novembre 2025.

Qu’est-ce que l’on entend lorsque l’on se met dans la peau d’un insecte ? Du stade larvaire au stade imaginal en pensant par la nymphe, les insectes traversent des états de corps et des expériences sensibles très variés. C’est ce que nous voulons explorer à travers la musique et le texte, Emmanuelle Loève aux flûtes et pédales d’effet, Aline Gorisse à l’ordinateur et aux objets sonores.

A l’occasion du festival Monte le son, la bibliothèque vous propose un concert à hauteur d’insectes.

Le samedi 15 novembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr