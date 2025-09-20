Concert Montpezat
Concert Montpezat samedi 20 septembre 2025.
Concert
Eglise Saint-Jean de Balerme Montpezat Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
La chorale MES’SAGES donnera le Samedi 20 Septembre 2025 à 17H en l’église Saint- Jean de Balerme un concert mêlant des œuvres classiques comme « Jésus que ma joie demeure » de Bach, contemporaines comme « Tu es mon autre » de Maurane et régionales comme « L’Encantada » de Nadau
Entrée au chapeau .
Eglise Saint-Jean de Balerme Montpezat 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 68 93 11 christine.bordes60@free.fr
English : Concert
German : Concert
Italiano :
Espanol : Concert
L’événement Concert Montpezat a été mis à jour le 2025-09-03 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas