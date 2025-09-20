Concert Montpezat

Concert Montpezat samedi 20 septembre 2025.

Concert

Eglise Saint-Jean de Balerme Montpezat Lot-et-Garonne

La chorale MES’SAGES donnera le Samedi 20 Septembre 2025 à 17H en l’église Saint- Jean de Balerme un concert mêlant des œuvres classiques comme « Jésus que ma joie demeure » de Bach, contemporaines comme « Tu es mon autre » de Maurane et régionales comme « L’Encantada » de Nadau

Entrée au chapeau .

Eglise Saint-Jean de Balerme Montpezat 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 68 93 11 christine.bordes60@free.fr

