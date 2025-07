Concert Montrem

Concert Montrem jeudi 10 juillet 2025.

Concert

Salle de la Rivière Montrem Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Concert dans le cadre du festival Douchapt Blues

Buvette et restauration sur place

Dès 19h, salle de la Rivière

CRAC 05 53 08 05 44

Salle de la Rivière Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 05 44

English : Concert

Concert as part of the Douchapt Blues festival

Refreshments and food on site

From 7pm, Salle de la Rivière

CRAC 05 53 08 05 44

German : Concert

Konzert im Rahmen des Douchapt Blues Festivals

Getränke und Essen vor Ort

Ab 19 Uhr, Salle de la Rivière

CRAC 05 53 08 05 44

Italiano :

Concerto nell’ambito del festival Douchapt Blues

Rinfreschi e cibo in loco

Dalle 19.00, Salle de la Rivière

CRAC 05 53 08 05 44

Espanol : Concert

Concierto en el marco del festival Douchapt Blues

Refrescos y comida in situ

A partir de las 19.00 horas, Sala de la Rivière

CRAC 05 53 08 05 44

