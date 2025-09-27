Concert Montroy Apéro-Concert Montroy

Place Léon Robin Montroy Charente-Maritime

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

incluant entrée concert + planche apéritive + 1 boisson

Début : 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-27

Apéro-concert organisé par CAPE 17 et animé par le groupe « Rock’Elle ».
Place Léon Robin Montroy 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 20 20 08  associationcape17@gmail.com

English :

Aperitif concert organized by CAPE 17 and hosted by the group « Rock’Elle ».

German :

Apero-Konzert, organisiert von CAPE 17 und moderiert von der Gruppe « Rock’Elle ».

Italiano :

Concerto aperitivo organizzato da CAPE 17 e ospitato dal gruppo « Rock’Elle ».

Espanol :

Concierto de aperitivo organizado por CAPE 17 y presentado por el grupo « Rock’Elle ».

L’événement Concert Montroy Apéro-Concert Montroy a été mis à jour le 2025-09-16 par La Rochelle Tourisme