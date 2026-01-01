Concert Mood chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard
Concert Mood chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard vendredi 16 janvier 2026.
Vendredi 16 janvier 2026 de 20h à 22h30. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Concert de Mood chez Jimmy n Drinks.
Venez assister au concert de Mood chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…
Concert duo Pop & Soul. .
Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr
Mood concert at Jimmy n Drinks.
L’événement Concert Mood chez Jimmy n Drinks Châteaurenard a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence