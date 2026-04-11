Concert Moon Orion, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles
Concert Moon Orion, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles samedi 11 avril 2026.
Concert Moon Orion Samedi 11 avril, 20h30 L’Estran Gironde
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T20:30:00+02:00 – 2026-04-11T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T20:30:00+02:00 – 2026-04-11T23:00:00+02:00
Moon Orion est un duo d’art-pop électronique originaire de Bordeaux qui puise son inspiration dans les univers cinématographique, orchestraux et pop. Le duo propose un spectacle alternant entre percussions intenses, rythmes tribaux, basses électro ; et des instants plus calmes, flottants et éthérés.
Scam fera la première partie du concert ! C’est un duo qui mélange musique électronique et techno.
L’Estran 7, rue Georges Guynemer, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « estransmj@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 15 69 25 »}]
Avec en première partie : Scam
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