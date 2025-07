Concert Moon Serenade CASINO JOA ST PAIR Saint-Pair-sur-Mer

Concert Moon Serenade

CASINO JOA ST PAIR 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-07-18 18:30:00

Concert sur la terrasse de votre bar/restaurant le Comptoir, vue mer, de 18h30 à 20h30.

CASINO JOA ST PAIR 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00

English : Concert Moon Serenade

Concert on the terrace of your bar/restaurant Le Comptoir, sea view, from 6.30 pm to 8.30 pm.

German :

Konzert auf der Terrasse Ihrer Bar/Ihres Restaurants Le Comptoir, Meerblick, von 18:30 bis 20:30 Uhr.

Italiano :

Concerto sulla terrazza del vostro bar/ristorante Le Comptoir, vista mare, dalle 18.30 alle 20.30.

Espanol :

Concierto en la terraza de su bar/restaurante Le Comptoir, con vistas al mar, de 18.30 a 20.30 h.

