CONCERT MOONSHINE BRASSERIE DU DOUNET Terrebasse

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse Haute-Garonne

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 00:00:00

2025-09-26

La Brasserie du Dounet vous accueille dans une ambiance festive et conviviale ! Profitez d’une énième soirée tout en dégustant des produits locaux et des bières artisanales !

Pour cette soirée, la Brasserie du Dounet vous propose un concert du groupe Moonshine, groupe de pop folk country !

Places assises limitées, réservation recommandée. .

BRASSERIE DU DOUNET 580 route du Fousseret Terrebasse 31420 Haute-Garonne Occitanie brasseriedudounet@gmail.com

English :

Brasserie du Dounet welcomes you in a festive and friendly atmosphere! Enjoy yet another evening tasting local produce and craft beers!

German :

Die Brasserie du Dounet empfängt Sie in einer festlichen und geselligen Atmosphäre! Genießen Sie den x-ten Abend und probieren Sie dabei lokale Produkte und handwerklich hergestellte Biere!

Italiano :

La Brasserie du Dounet vi accoglie in un’atmosfera festosa e amichevole! Godetevi un’altra serata di degustazione di prodotti locali e birre artigianali!

Espanol :

La Brasserie du Dounet le da la bienvenida en un ambiente festivo y acogedor Disfrute de una velada más degustando productos locales y cervezas artesanales

