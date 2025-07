Concert MOONSHINERS Moulin Brice Site Corot Saint-Junien

Moulin Brice Site Corot Lieu-dit Moulin Brice Saint-Junien Haute-Vienne

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Laissez-vous emporter par l’ambiance envoûtante des airs celtiques et irlandais avec Moonshiners, un duo passionné formé par Laure Mura et Hubert Sciota. Guitare, flûte, voix… tout est réuni pour un moment musical chaleureux et authentique, à vivre en plein air dans une atmosphère conviviale.

Organisé par l’association Les Amis de Jean-Baptiste Corot, ce concert promet un beau voyage sonore entre traditions et émotions.

Moulin Brice Site Corot Lieu-dit Moulin Brice Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 29 06 01 laure.mura87@gmail.com

