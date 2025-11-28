Concert Morgan Canal 93 Bobigny

MORGAN

Bercée par une famille de mélomanes qui lui ont transmis leur ecléctisme musical, Morgan se passionne très jeune pour l’univers des soundsystems où elle se produit dans différentes Dub sessions en tant que MC et commence à publier quelques-unes de ses chansons sur Youtube. Fascinée par la communication et souhaitant partager sa musique, Morgan s’est lancée sur TikTok, où, après un an, elle a atteint plus d’un million d’abonnés. Aujourd’hui, elle rassemble une communauté de plus de 2,5 millions de personnes sur les réseaux sociaux.

Influencée par un melting-pot musical du reggae au métal, en passant par la techno et le rap, elle forge son identité unique, une vibe bien à elle qui transparaît dans ses créations.Cette détermination à imposer son univers transparaît notamment dans son premier album « Racines », sorti en 2023, qui a connu un beau succès. En parallèle, Morgan a relevé le défi de la scène en incarnant le premier rôle féminin de Madeleine Béjart dans la comédie musicale « Molière » de Dove Attia. Avec plus de 150 représentations au Palais des Sports de Paris et une tournée à travers les Zéniths de France, elle a su démontrer son talent polyvalent.

En janvier 2025, elle dévoile « La pomme », son deuxième opus, un projet qui reflète sa nouvelle version : plus déterminée, plus tranchante. Douze titres aux sonorités éclectiques, portés par des textes puissants qui questionnent le féminisme, la santé mentale, et plus encore. Morgan s’affirme comme une artiste aux multiples facettes, prête à laisser sa marque indélébile dans l’univers du rap.

Première partie POLO KD

POLO KD est un jeune rappeur et artiste originaire de Seine-et-Marne, évoluant dans la scène hip-hop francilienne au sein du collectif Géné Terrible. Après avoir grandi à La Réunion, il s’inspire aujourd’hui des figures incontournables du rap francophone comme NeS, Houdi ou Lesram. En février 2025, il a dévoilé son projet « Ciel s’ouvre », témoignant de sa volonté de maîtriser autant le fond que la forme tout en respectant les valeurs du hip-hop.

Concert debout / restauration sur place

Ouverture des portes : 19h30

Début de concert : 20h00

MORGAN s’ancre dans l’authenticité d’un rap frappé de basses puissantes et rappelant les soundsystems, culture dont elle est issue. Elle rappe ses textes avec fracas et mélodie, en se positionnant ent

Le vendredi 28 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant prévente : 13 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-28T20:00:00+02:00_2025-11-28T23:00:00+02:00

Canal 93 63 Avenue Jean Jaurès 93000 Salle de musiques actuelles à Bobigny (coeur du 9-3), Canal 93 est un lieu qui permet la réalisation de toute la chaîne de création et de la pratique artistique : formation, répétition, diffusion, résidence …

Canal 93 est aussi et tout simplement un lieu de divertissement et où l’on peut écouter, voir, boire un verre et se restaurer, se rencontrer et discuter d’une même passion : la musiqueBobigny

http://www.canal93.com https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny