Concert Morgane Gregory Le Grand Soufflet Rue du Porche Châteaugiron

Rue du Porche Médiathèque les Halles Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Issue d’une famille mélomane franco-allemande, Morgane Grégory se prend très tôt de passion pour la harpe. A 18 ans elle arrive en Bretagne et se forme auprès des grands noms de l’instrument dans les musiques traditionnelles avant de s’affranchir des codes et des clichés liés à la harpe. Elle pousse ainsi son instrument qu’elle électrifie, augmente de sons électroniques, pour arriver à une pop alternative peuplée de rêves et de danses perpétuelles. Un beau chemin entre hier et aujourd’hui pour cet instrument des cultures populaires.

Durée 30 min suivie d’un échange avec le public Gratuit sur réservation .

Rue du Porche Médiathèque les Halles Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 00 65 65

